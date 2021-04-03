5天長假市民轉往離島「外遊」　旺角人流銳減食肆叫苦

受新冠肺炎疫情影響，今年的清明節及復活節長假期只能留港消費，惟記者今日(3日)到旺角視察，發現街道人潮未有因假期增加，不少食肆都指未有因而受惠，生意較平日更淡靜。有餐廳負責人預計未來數日假期生意額亦不會有反彈，維持頹勢；市民則指假期節日都只有光顧戲院，未有其他消費打算。

位於旺角一食肆的員工鄭小姐表示，自放寬堂食至晚市10點後，生意明顯有好轉，惟今個假期生意甚至比平時的星期六、日還要差。她笑言，香港人沒得去外地旅行，有長假期都轉向離島等地出發，市區如旺角都不會有太多人流，預期數日的長假期生意亦不會太好。

同樣位於旺角的食肆負責人羅先生亦指，由於今個復活節假期沒有遊客，所以特別靜，較往年同期差得遠。他又指，由於附近的娛樂場所如麻雀館、卡啦ok仍然未復業，令附近人流亦減少，加上入座人數限制，故生意額只有疫情前50%，估計未來數日假期會繼續淡靜。

市民黃女士表示今年疫情持續，導致不能外遊，故長假期節目皆以留港消費為主，由於戲院重開，故打算與兒子去觀賞電影，亦有計劃用長假期時間與家人到主題樂園玩樂。至於消費意欲方面，她表示與以往的長假期未有太大分別，沒有太強烈的消費意欲。