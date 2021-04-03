政府要求食肆月底符合換氣量規定　飲食業工會：不可能的任務

政府要求提供堂食的食肆於4月底前遵從規定，把座位間的鮮風輸送量提升至每小時換氣至少6次。香港飲食業職工會聯合會批評，相關要求倉卒，加上通風工程承辦商數量有限，要一個月內為全港食肆核證幾乎是「不可能的任務」。該會促請政府重新研判強制換氣措施的必要及可行性，減低對業界的衝擊。

飲食業職工會聯合會向食物及衞生局長陳肇始發信，稱相關政令推行倉卒，對業界造成廣泛影響，且無論在科學理據或可行性上，均沒有令人可信服的條件。飲聯解釋，換氣量與播疫風險的憂慮是由「名潮食館」事件引起，但該食肆事後經機電工程署證實換氣次數量達每小時2.9至5次，該會認為反映現階段沒有足夠科學證明，增加換氣次數可杜絕或減低新冠病感染風險。

另外，飲聯指通風工程承辦商數量亦有限，只有600多人有資格簽署核證，要為全港數以萬計食肆進行核證幾乎是「不可能的任務」。該會又稱，已往僅1,000元的核證費，因通風及淨化設備供不應求，現時已漲價至即使付出4倍費用，仍未必請得到核證，促請政府重新檢視強制措施的必要性及可行性。