屯門玩命男踩電動滑板車　馬路切線飛馳

電動滑板車現時尚未在香港路面合法行駛，惟不少人貪其輕便快捷，甚至會花費改裝使用，然而不時發生踩電動滑板車意外，不過總有人以身犯險。今日(3日)網上流傳一段長約48秒的驚險片段，拍攝日期不詳，片中一名白衣男子踩着一輛電動滑板車，沿屯門龍門路左線往龍鼓灘方向行駛，期間男子被眾多車輛包圍，包括重型貨車及的士等，但男子似乎見慣「大場面」，右腳落地等候轉燈。

未幾，當轉燈後，該名男子純熟的將右腳放上滑板車，緊隨一輛環保斗貨車起步，駛近20秒後，尾隨男子的一輛密斗貨車疑嫌滑板車速度太慢，隨即向右線駛去。男子似乎未受「考驗」，並保持「安全駕駛態度」，至少3次「擰頭」觀察右方，捕捉轉線機會，其後電動滑板車即徐徐向右線駛去，片段就此結束。

影片在網上曝光後引起熱議，有網民指他的行徑如同「玩命」，因為該路段經常有重型貨車出入，現場沙塵滾滾，隨時會釀成意外。另外，也有網民指上得山多終遇虎，希望片中人明白行為對其他道路使用者造成威脅。

在馬路上使用電動滑板車隨時惹官非，其中在今年2月，一名30歲新西蘭漢駕駛一輛電動滑板車，沿將軍澳隧道風馳電掣往九龍方向行駛，他其後涉嫌「駕駛未有登記及未領牌車輛」等3罪被捕。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，汽車定義是指所有機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車。按香港法例，所有電動可移動工具均需要領牌，惟市民在市面購買的電動可移動工具，並不一定符合香港法例第374章A(車輛構造及保養)的安全標準，故不會獲准發牌。