承辦商堆石料恐壓壞農地　政府終「跪低」改善農業園工程

由漁農自然護理署統籌、土木工程拓展署負責建造的古洞南蕉徑農業園計劃，早前被環保團體揭發承辦商帶頭破壞農地，在部分可用作復耕的農地堆上逾1.2米高的石料，部分農地更被鋪上瀝青作臨時工地，嚴重破壞該處土質，暫時已停工。環團今(3日)發文指，早前與政府部門視像會議後，署方已同意把現時碎石移走並作妥善儲存，未來如工程車有需要出入農地進行各前期工程，會考慮鋪設較大型的石屎板代替碎石等。

環團長春社表示，與漁護署及土拓署開會後，署方同意改善現有問題，在復修農地時，會改良土壤物理性及保養泥土，亦已聘請獨立生態顧問，就部分受影響、稀有的港油麻藤制訂補償方案，並減低工程對天然河流的影響等，亦同意在涉及天然河流的工程或設施必須事前諮詢環團意見。

長春社表示，比起之前的碎石，鋪設石屎板可避免與表土混雜，事後移走較容易，對農地的影響相對較小，惟石屎板的面積等需再仔細研究，避免再不必要地壓實農地。該團體又批評，多個環團及關注組織早於2018年已向政府部門千叮萬囑，惟工程仍出現種種問題，包括今次監管問題，促當局多與環團協調，並確保承辦商嚴謹遵守施工計劃。