市民懶理防疫暢聚假期　專家批港府放寬措施恐招反效果

復活節五天長假期為本港帶來防疫大考驗。今日(3日)是長假期的第二天，離島、商場及泳灘繼續人滿為患，今午大批港人湧往熱門度假勝地長洲，碼頭一度聚集以千計遊人；露營勝地東龍島亦淪陷，營地範圍擠滿近百個露營帳篷，垃圾堆積成山。對於大批市民懶理防疫，假期暢聚，食物及衞生局局長陳肇始只呼籲市民堅守社交距離措施、避免聚會聚餐，並應避免到人多擠迫的地方，至於負責執行禁聚、衞生條例的跨部門人員則未見加強執法。有專家批評，政府應該一早預料市民在長假期會蜂擁而出，認為當局在假期前放寬泳灘等防疫措施是自相矛盾，擔心此舉導致本港清零無期。

對於處處人山人海，播疫危機一觸即發，有份放寬防疫措施的陳肇始今在facebook專頁稱，留意到復活節假期首天到郊外、商場、主題樂園各處都很多人，她明白港人抗疫疲勞，想趁假期外出逛逛，但提醒如假期間有太多的社交聚會，又涉及不戴口罩的活動，會增加傳播風險，疫情隨時反彈，浪費假期前幾近「清零」的防疫成果。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府在清零關鍵時間放寬措施是不切實際，亦是自相矛盾，令人難以理解放寬標準。他指，港人已經受疫情困擾逾年，本來有機會清零，但政府又在長假期放寬措施，感嘆政府的決定或「一子錯，滿盤皆落索」。