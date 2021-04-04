復活節假開賭吸客　深水埗掃場拘22人

深水埗警區近日發現有人於復活節假期期間，在區內開設多個非法賭檔。深水埗警區特別職務隊經過深入調查後，於前日(2日)展開一連兩日代號「虎撲」的行動，並搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔。

行動中，警員突擊搜查荔枝角道314號一單位及長沙灣道259號一單位，分別搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔，拘捕一名姓陳(35歲)女負責人及一名姓王(55歲)男負責人，涉嫌「經營或管理賭博場所」。

另外，現場的8男12女，年齡介乎20至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），俱被警方發出定額罰款通知書。

與此同時，警方於行動中檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、4部釣魚機、一批遊戲卡及大約1,000港元賭款。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。