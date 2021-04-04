跨部門打擊違規營運場所拘24人　海關檢侵權卡拉OK播放系統

為抗疫及打擊非法營運的表列場所，警方聯同海關及食環署，於昨晚(3日)在屯門區內進行跨部門聯合行動，該行動亦是警方於疫情期間，首次聯同海關運用版權條例執法的一個行動。行動期間，執法人員巡查多個地點，並根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），成功搗破一間違例營運的派對房間及一間樓上吧，涉事2名負責人被捕扣查；警方亦根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），向在場22名觸犯該條例人士，發出定額罰款通知書。

同時，海關亦偵破違反版權條例案件。海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威表示，海關透過情報分析及在版權持有人協助下，發現其中一個派對房間內在業務過程中，管有並使用預載有懷疑侵權歌曲卡拉OK播放系統，涉嫌觸犯版權條例。根據調查顯示，該類型的卡拉OK播放系統，預載有數萬首懷疑侵權歌曲；而透過雲端下載，更可擴充至數十萬首歌曲。

行動中，關員於涉事派對房間內，檢獲一套預載有懷疑侵權歌曲卡拉OK播放系統，並拘捕一名41歲男負責人。海關提醒所有營商人士，必須遵守版權條例，而於業務過程當中，管有及使用任何侵權歌曲，俱屬嚴重罪行，切勿以身試法；而市民如遇到侵權個案，應向海關作出舉報。

屯門分區助理指揮官(行政)伍文慧表示，警方會繼續聯同其他執法部門加強巡查，以及果斷執法，打擊所有非法活動；伍又呼籲市民，齊心抗疫，切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。