東方日報A1：政府累民愧對先人　清明冇山拜

港府施政無方，陽宅陰宅均告短缺，港人生前無地方住，死後亦無葬身之地！規管私營骨灰龕場發牌制度的《私營骨灰安置所條例》生效近4年，惟審批進度極度緩慢，截至上月底僅6間獲政府發牌，即使私營骨灰安置所發牌委員會已於今年1月31日定下「死線」，要求各龕場需交齊所需文件及資料等，否則會暫停申請，但至今仍有85間龕場的申請未獲發「原則上同意牌照申請」，至今「生死未卜」，一旦申請被拒，數以十萬計的骨灰龕將要被移離，孝子賢孫隨時無法拜祭先人！有議員狠批食物環境衞生署責無旁貸，未有敦促加快審批程序，新建龕位位置亦未如理想，規劃失當。

截至去年12月底，一般公屋申請平均輪候時間達5.7年，龕位同樣難求，2018年已有3.5萬先人輪候食環署公眾龕位，平均輪候時間達50個月，長達逾4.1年，陽宅陰宅同樣大排長龍。政府於2017年6月30日就《私營骨灰安置所條例》刊憲，規定私營骨灰龕場必須領有牌照才可售賣或新出租龕位，惟事隔近兩年、即要至2019年2月1日，私營骨灰安置所發牌委員會才發出首個牌照，審批進度落後長期為人詬病。發牌委員會去年9月終為仍未提交暫免法律責任書所需資料的申請人定下「死線」，規定若去年12月31日仍未能提交申請文件，將拒審理或批核申請，需要進行清灰，其後因疫情原因，而延後限期至今年1月31日。

補交文件的大限已過，食環署表示，截至今年上月29日，私營骨灰安置所發牌委員會正在處理99間私營骨灰龕場，提交合共237宗指明文書申請，包括牌照申請、豁免書申請及暫免法律責任書申請，其中14間獲原則上同意牌照/豁免書/暫免法律責任書申請。換言之，仍有85間龕場的申請未獲批。

當局未有透露仍在審核的牌照申請是否已達交齊文件的要求，但就明言如未能在限期前交齊文件，發牌委員會將停止審核其申請，發牌委員會會因應每宗個案的情況，決定何時舉行公開會議定奪申請。至於全港逾160宗私營龕場申請中，截至上月29日，只有6間龕場獲發牌、26間遭拒、14間撤回申請，批准豁免書的則只有一間。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑批評，政府審批進度不理想，導致申請個案無限積壓，加上至今已有26間被拒發牌，引發不少清灰糾紛。大聯盟近月就收到至少4至5宗有關一間私營龕場的投訴，該龕場不獲發牌需清灰，但向一眾已購買永久龕位的消費者表示，若不能出示當年購買單據，一律不獲賠償，投訴人指因年月已久難以提供收據，現時不但白白倒虧了數萬元，更須再另覓地方安置先人骨灰，損失金錢及時間。議員葛珮帆批評食環署在事件上責無旁貸，委員會的審批工作極不理想，港人連死後亦無安葬之地，要求擴建現有公營龕場，解決長期供不應求的情況。

食環署回覆指，在向私營骨灰安置所購買龕位時，市民要了解清楚各樣的細節，例如釐清所購買的龕位使用權的權責等安排，由於買賣私營龕位涉及買賣雙方之間的合約事宜，個別購買者應與有關私營骨灰安置所的營辦人商討賠償事宜，如有需要，應徵詢法律意見。

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