我有正能量：回收玩具贈基層　傳遞快樂減浪費

玩偶、積木、遙控車等等，對不少人而言都是童年最好的「朋友」，更為他們帶來很多快樂回憶。但長大成人後，這些兒時玩伴，最終難免會被丟棄。其實除了堆填區外，這些玩具可否有其他歸宿？有社企向大眾收集玩具，經篩選後再轉贈予基層兒童，藉此宣揚珍惜玩具、減少浪費的訊息，並教育小朋友助人為樂。

「我係玩具樂園嘅義工，今日拎咗啲玩具畀你哋，你哋睇吓鍾唔鍾意？」周末早上，「玩具樂園」創辦人郭中傑（Dave）帶同一袋回收得來的玩具，包括公主玩偶、畫畫工具、桌上卡片遊戲等，送到現年分別8及6歲的慧欣和芷晴兩姊妹家中。她們突然收到玩具欣喜若狂，向Dave道謝後，馬上拆開包裝，共同組裝公主城堡，慧欣說：「最鍾意呢份玩具（城堡），因為入面有我最鍾意嘅公主，仲可以玩鞦韆同滑梯。」妹妹芷晴則對魔法棒愛不釋手，因為上面有其喜愛的公主角色。

「朋友之前攞過，我見佢嗰啲玩具都好適合小朋友玩，所以就打電話問吓有冇得攞。」慧欣和芷晴的媽媽陳太表示，當初會向組織申請玩具，源於希望減少女兒使用電子產品的時間，以及期望二人可在玩耍過程中增進感情。她指組織會事先向其了解女兒的興趣，以確保玩具合她們的心意，認為將玩具回收再轉贈是一個好習慣，之前亦曾把家中的舊玩具捐出，因為不想浪費，更希望藉此教導小朋友學會珍惜。

「玩具樂園」在2016年成立，組織會從各種途徑包括在回收點及上門收集玩具、文具、漫畫書等兒童用品，更會與一些企業、屋苑及學校合作舉辦玩具回收活動，但安全性欠奉、意識不良的玩具及毛公仔均不會接收。

收集的玩具經清潔及篩選後，再轉贈予基層家庭兒童，或分發予社區組織，希望藉此推動扶貧及惜物減廢，促進環保。另外組織亦與非牟利團體合作在深水埗區舉辦「學進獎勵計劃」，在學期末獎勵成績及品行進步的學童一個禮物包，藉此鼓勵他們繼續努力讀書，並會頒發獎學金予傑出學生。