三無大廈病毒溫床　專家籲成立法團負責

疫情肆虐舊區，而區內的「三無大廈」缺乏維修管理及劏房等問題更催化疫情，本報記者日前於土瓜灣及觀塘等舊區視察，發現不少大廈因欠缺管理而導致渠管滲漏無人處理、垃圾堆積致鼠蹤處處，儼如病毒溫床。有專家認為，政府應協助該類大廈成立法團，讓業主負起管理責任，以降低因管理不善而導致的衞生問題，減低播疫風險。

土瓜灣貴州街與落山道之間的後巷擺滿垃圾及廢棄車輛，有雜物堆疊至成年人般高度，亦有廢車車廂被當作垃圾桶，遭人棄置口罩。惡劣環境引來鼠蹤處處，更見有老鼠伏屍當場。附近一幢舊樓衞生同樣堪憂，低層簷篷滿布垃圾，當中包括大量廢棄口罩，天井同樣堆滿垃圾雜物，污水橫流，部分糞渠疑因滲漏不斷傳出惡臭。觀塘瑞和街一帶亦有舊樓低層平台遭棄置汽水罐及紙箱等垃圾，周邊後巷則污水亂流，不時亦有老鼠出沒。

香港專業教育學院建造工程系系主任黃漢平表示，「三無大廈」欠缺法團管理以致環境衞生惡劣，而部分舊樓因滿布劏房而需要更改喉管，但處理不當可導致喉管失去隔氣功效及出現滲漏，造成更大播疫風險。黃又指，若要求政府以公帑替該些大廈進行修繕及管理並不合適，但可協助成立業主立案法團，讓大廈業主負上相應管理責任，同時可設立維修補貼優惠，為有困難業主提供資金援助。