檢查計劃需時過長　維修質素參差

新冠肺炎疫情揭示本港公屋渠管隱患處處，有政黨早前發表公屋渠管滲漏調查報告，發現大部分受訪公屋住戶憂慮渠管播疫，但逾半受訪者認為房屋署跟進與維修表現一般或欠佳，外判商的維修質素更差強人意，亦有不少受訪者不滿「排水管檢查計劃」需時過長。有區議員直言，修葺喉管屬重要防疫工作，政府應增派人手加快處理投訴效能。

民建聯早前以問卷調查訪問2,548位公屋居民，結果逾70%受訪者表示憂慮渠管播毒﹔逾40%受訪者單位渠管經常或間中發出臭味，顯示渠管已喪失隔氣功能。就算房署派員處理投訴，過半受訪者對部門跟進和維修保養渠管工作表現予一般或欠佳評價，更有超過40%受訪者不滿房委會需要18個月才能完成「排水管檢查計劃」。

觀塘區區議員張培剛表示，政府職員在家工作安排影響工作效能導致問題積壓，惟防疫刻不容緩，喉管修葺效率理應維持甚至較疫情爆發前高，可惜處理效能低下之餘維修質素更見參差。他又稱有疫廈住戶單位渠管嚴重老化並出現滲漏，惟房署只派人用膠板擋住滲漏的位置，兩個多月都未有人再跟進，做法絕不理想。張認為政府應增派人手處理相關投訴，並統一檢測標準，避免因職員判斷出現分歧拖延維修進度。