公屋爛喉滲疫魔　房署黐膠當修妥

新冠肺炎疫情揭示大廈喉管問題重重，日前申訴專員公署亦炮轟屋宇署對駁錯渠個案處理嚴重延誤，惟事件只屬冰山一角。屯門有酒吧因店內公用污水喉管破裂導致污水亂流，惟該署接獲投訴4個月後才向法團發修葺令，解決滲漏更是遙遙無期；有疫廈公屋單位污水喉管滲漏，房屋署馬虎修理，約3個月後填補的玻璃膠剝離，被住戶狠批「裝假狗」。醫學界人士直指，污水中若含有新冠病毒，喉管滲漏增加散播危機；區議員直斥，當局跟進龜速，置居民於疫魔股掌之中。

「樓上有幾十個單位同埋老人院，佢哋啲污水爆到周圍都係都咪話唔驚。」周先生於屯門達仁坊經營酒吧，約10年前已發現牆內污水喉管破裂，近年污水更不斷湧出店面，發出異味更惹播疫疑雲。酒吧所處的大廈外牆亦有喉管破裂，污水隨外牆流到鐵閘及簷篷。周多年來不斷去信大廈管理公司，惟對方回覆指業主立案法團資金不足，未能即時更換損壞喉管。周去年10月向屋宇署求助，部門翌月才派員上門視察，證實破裂喉管屬大廈公用喉管，至今年2月才向法團發出修葺令。當區區議員黎駿穎直言，對部門處事效能感到失望，又指政府可考慮另設專責部門加快跟進，並資助小業主緊急維修喉管。

「連唧玻璃膠都可以唧唔埋口，做騷都唔好咁求其啦，搞到日日提心吊膽。」魏先生居住於牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓，單位自兩年前，浴室內的老化污水喉管接駁處滲出污水，魏接連向房屋署反映卻遲遲未獲跟進，直至上址早前成為疫廈，大廈污水亦被驗出含新冠病毒，房署才於去年12月派員維修。但今年3月，魏發現維修用的玻璃膠未有完全覆蓋滲漏處，部分玻璃膠更已剝離喉管，不滿房署跟進僅為「做騷」。

香港測量師學會前會長陳旭明表示，玻璃膠在短時間便剝離，或因工人在填補時未有清理喉管表面有污垢所致。而跟進魏先生個案的黃大仙區區議員廖成利稱，舊公屋喉管老化問題日益嚴重，應徹底更換而非小修小補。感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，污水中含有新冠病毒會增加播疫風險，若污水經霧化後，病毒更易透過空氣傳播，否則傳播風險亦會相對降低。

房屋署發言人表示，接獲東網轉介後，工程人員已再次到有關單位檢查喉管，確認喉管狀況保持良好，亦按住戶要求為部分喉管接駁位置以玻璃膠作加強保護。而在「排水管檢查計劃」下，該署增加額外人手及成立專責檢查小組推行計劃。屋宇署發言人表示，就屯門酒吧喉管情況，已於2月8日向大廈業主立案法團發出渠務修葺令。