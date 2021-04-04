康復宿舍錯配致輪候超耐　羅致光：服務規劃有問題

香港不少公共服務輪候時間超長，導致出現市民苦候而不得的情況，當中包括康復宿舍服務。勞工及福利局局長羅致光今早(4日)在網誌指出，由於康復服務在眾多社福服務中起步較遲，「追落後」的情況較安老服務更甚，導致康復服務中的宿舍服務輪候時間長，歸根究柢都是一個服務規劃問題，而其中嚴重肢體傷殘人士宿舍服務，更是多年來輪候時間最長之一。

除嚴重肢體傷殘人士宿舍服務外，嚴重及中度弱智人士宿舍服務的輪候時間同樣嚴峻，羅表示，該3項院舍服務的長輪候時間問題，多年來形成了惡性循環，整個安排已造成一定程度上的服務錯配，即未需要入住的入住了，有需要入住的仍要輪候。

就此，羅指政府已採取長中短期策略嘗試解決問題，包括從規劃入手、利用非政府機構土地、透過發展項目及購置處所，以及在現有服務中尋求空間，增加服務量。他預計短中期內，可額外提供5,949個康復服務名額，而2021/22財政年度亦將有1,361個康復院舍宿位投入服務。

至於學前康復服務方面，由於該服務的恒常化與名額大幅度增加，各項學前康復服務的平均輪候時間已大大縮短，他舉例指，早期教育及訓練中心的輪候時間在過去5年間，由17.9個月，減少至11.2個月。

羅預期在未來2至3年之間，到校學前康復服務與早期教育及訓練中心的輪候時間將會接近零，所需只會是行政與服務安排的時間，故勞福局及社會福利署將檢視仍在規劃發展中的部分早期教育及訓練中心，可否轉化成特殊幼兒中心。