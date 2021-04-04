政Whats噏：《給香港的信》換走巫堃泰　陳建強頂替隻字不提港台

劣迹斑斑嘅香港電台(港台)今朝(4日)播出英文節目《給香港的信》，嘉賓本來為前公民黨成員、屯門區議員巫堃泰，但節目組上周突然換人，由港台顧問委員會前主席、香港專業人士協會前會長陳建強頂替。陳建強上個月仲喺另一個電台節目上大呻港台管治問題，但唔知係咪礙於新任廣播處處長李百全甫上任就惹嚟唔少爭議，所以喺今朝嘅節目上就對港台問題隻字不提，淨係講香港應點樣把握內地嘅發展機遇。

陳建強喺上月播放嘅電台節目上，大呻作為顧問委員會一員「有時都好無奈」，又話好多時政府官員一早已經有固定睇法，所以即使提出意見，對方都唔一定會接納，仲感嘆委員會根本就無牙力可言啊！既然今日換咗咁熟悉港台運作嘅陳建強做嘉賓，原本外界仲以為佢會藉呢個機會再講吓港台問題。點知佢喺近9分鐘嘅節目入面，只係集中講依家唔同嘅制度可以保障國家主權同香港長遠繁榮穩定，令香港重回正軌。佢仲話法治與司法獨立係香港成功嘅要素，呼籲香港年輕專業人士好好把握內地發展機遇。

今次港台未有交代更換嘉賓嘅原因，不過巫堃泰早前就喺Facebook上透露，自己本來想透過今集內容，向一位在囚人士講聲復活節快樂，但錄音完畢後第二日，有編輯同佢講按港台嘅新編採標準，佢嘅信件被視為有爭議，需要經檢視後先可以播放。其實李百全上任後，為咗做啲成績出嚟，不惜浪費公帑，先後抽起佢認為違反編採標準嘅節目同更換主持人，唔知係咪因為港台近排發生嘅事情太敏感，搞到陳都怕惹麻煩上身而收晒口呢？