財庫局再為收緊查冊解畫　指免「起底」被武器化

財經事務及庫務局許正宇今(4日)發表網誌，以問與答形式再次解釋政府建議收緊的查冊安排。許解釋指，2012年的社會環境及政治形勢與今天比較不可同日而語，指個人資料私隱專員公署於2019年6月至2020年年底共處理超過5,400宗有關「起底」的個案，揭示了「起底」的嚴重性。為免個人資料被「武器化」，傷害被「起底」人士，有責任採取措施堵塞漏洞，又再次強調「沒有人可有特權」。

在網誌的「五問五答」當中提到，條文已在2012年通過的《公司條例》中訂明，至於為何9年後才實施相關條文，許表示，現時較以前更倚重網絡平台及社交媒體作溝通渠道，「起底」後所得的個人資料更容易在網上廣泛及快速地傳播，為受害人帶來更大傷害，政府不能再容許個人資料被「武器化」，又強調私隱署歡迎政府加強保障個人私隱的措施。

許再次提到，在新查冊安排實施後，所有查冊人士將可繼續取覽公司登記冊上的公司董事資料，當中包括董事個人的通訊地址和部分身份識別號碼，如香港身份證的字母加3個數字，其他現時可查閱的資料仍然可供查閱。這些資料連同董事的姓名及公司名稱，已足夠讓查冊人士辨認有關董事的身份。他又指，部分人將為「指明人士」，安排容許透過申請取得完整個人資料，包括公司小股東；需進行客戶盡職審查的金融機構及專業團體；以及在勞資糾紛中需追討欠薪的僱員。

許又指，本港擬實施的條文與其他普通法司法管轄區做法相若。就社會關注會否影響日後傳媒查冊，許指傳媒可繼續以填報目前第七項（即為了確定該公司、其董事或其他高級人員、或其前董事（如有的話）的詳情）作查冊目的，並透過現行機制即時取得董事個人的通訊地址和部分身份識別號碼，以辨認有關董事的身分。他將於周五（9日）到立法會進行簡介及聽取意見。