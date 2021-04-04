任志剛認為港元脫鈎機會低　美元獨大短期難受挑戰

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛今(4日)表示，美國因應《港區國安法》等對香港實施制裁，惟美國作為全球最大負債國，中國作為美國的最大債權人，他認為，美國極不可能使出資金限制、外匯管制及債務違約等金融武器，否則美國會是「攞苦嚟辛」，認為港元需要脫鈎的機會極低。

任志剛認為，美國對港實施的制裁，不會達到影響香港國際金融中心地位的程度，認為現時的制裁，只是對制裁名單上的人影響較大，相信美國不會將制裁對象擴大到機構或政府。他又指，美國總統拜登上場後，與前總統特朗普的政府態度有分別，望金融戰不會打得太激烈。

他又指，難以估計中美關係會如何發展，但相信美國極不可能推出不讓香港使用美元的「核子武器」，又指一旦港元鈎不住一種貨幣，亦可與其他貨幣掛鈎，但並非建議港元與美元脫鈎，只是本港亦要有後備方案，聯繫匯率已實行38年，穩如磐石，而美元獨大地位難受挑戰，看不到美元作為全球最重要貨幣的地位，會在中短期內受特別影響。

任又指，香港可在人民幣國際化過程中，主動將人民幣推向資本市場，例如容許投資者選擇以人民幣在本港買賣股票，認為措施有助減少港幣的流出及流入，有利香港保持貨幣穩定。

任表示，雖然本港有超過2千億港元財赤，但家底厚，仍有9千億港元財政儲備可動用，相信可捱到一段時間，惟他擔心本港經常性開支高過經常性收入的結構問題，認為要盡快處理。任表示，如果靠賣地增加收入，可能會帶來房屋及民生問題，認為政府要多與持份者溝通，找出增加收入、減少開支的方法。他建議本港應利用財政儲備投資，例如注資2,000億港元成立一間負責填海的公司，每當有填海項目時，透過借貸等方式應付填海費用，減少政府總開支。