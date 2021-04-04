何東夫人醫局活化年中完工　黃偉綸望加深市民認知自然生態

發展局早前計劃將何東夫人醫局修復並打造成生態研習中心，發展局局長黃偉綸表示，醫局的活化工程在2019年4月展開，預計今年年中完工並開始營運，相關項目是相當有意義的計劃，期望市民欣賞醫局鮮明的建築特色外，亦加深對自然生態的認識。

黃偉綸在網誌中提到，嗇色園於2015年6月成功獲選把醫局活化為「何東夫人醫局‧生態研習中心」，並引述嗇色園副主席陳燦輝指，醫局位處綠樹林蔭的古洞鄉郊，鄰近塱原一帶，有豐富的生物多樣性和特殊的生態環境，適合發展為本地生態探索中心，提供一系列社區生物速查課程及體驗活動，向新一代推廣保育自然生態及可持續發展的意識。

陳燦輝說，醫局糅合了中西建築風格，將西方的「藝術與工藝」特色元素，如牆壁以抹灰批盪、底部基座塗上灰色漆油、「村舍平房」風格的門窗，以及窗楣、窗台下、煙囪飾有紅磚鑲邊等，與中式如雙筒雙瓦設計的斜屋頂、屋脊末端上翹等本地元素結合。這種被稱為帶有「藝術與工藝」特色元素的中式折衷主義風格建築，在香港甚為罕見。

活化後的醫局主樓將用作生態展覽區，設立「生態顯像館」、「實驗室」及「生態書房」。平房內則設有2個展館，包括「醫局宿舍」及「古洞故人‧醫局故事展館」，展示醫局的建築特色、活化醫局的過程，以及與醫局有關的故事。戶外地方將成為「農業縮影區」，設有生態池、中藥園圃、有機菜田等，讓參觀的學生進行生態考察。由於何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以紀念她。至於新建的副樓，樓高一層，設有電機房和洗手間，與現有建築物兼容，不會影響遊客欣賞醫局的建築特色。