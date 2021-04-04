4間巴士公司今起加價　市民狠批政府卸責

4間專營巴士早前向政府申請加價獲批，於今日(4日)起「疫」市加價。東網記者早上到大埔墟巴士總站訪問市民意見，不少市民批評政府讓巴士公司加價，令基層市民的生活負擔百上加斤，認為即使巴士公司於新冠肺炎疫情下營運困難，也不應把成本轉嫁至同樣受疫情影響的市民身上。

今日起，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，當中新巴、城巴獲准加幅最高，但需分階段執行，4月4日起先加8.5%，到明年1月2日再加3.2%。而九巴則加價8.5%，但計及專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，九巴獨營路線實際加幅5.8%；大嶼山巴士就加價9.8%。

大埔墟巴士總站今日沒有任何關於加價的告示，只有九巴凍結月票的海報，有個別巴士在拍卡機旁貼上手寫加價告示。而九巴早前曾表示，期望凍結月票票價有助減輕加價帶來的影響。市民袁先生批評指，加價無疑增加市民的負擔，過去1年香港經濟低迷，薪酬並無上調，又稱雖然政府在交通費方面有資助，但一直縱容港鐵等公司加價，所謂「可加可減機制」毫無作用，他明白巴士公司若無以為繼或需要裁員，但不應以加價的方式解決問題，質疑「政府既然救到海洋公園，點解救唔到巴士公司」。

另一市民梁女士亦指，加價並不合理，認為政府就算批准加價，也應該待疫情緩和時再批，以減輕市民生活負擔，直斥「呢個政府卸得就卸(推卸責任)」。而市民李先生也認為加價增加市民負擔，但自己上班搭巴士最方便，惟有「硬食」新價錢。市民駱先生則認為加價合理，因為油價不斷上升，「如果(巴士公司)真係頂唔順，好似戲院咁要執笠點算」，但他同意加價對基層市民會造成負擔，建議政府應推出優惠補助。

同時，運輸署早前又批准巴士公司削減多條南區巴士路線班次。多位南區區議員發起聯署行動，反對巴士加價同時減班次，質疑巴士公司更懷疑私自減班，導致居民大排長龍、逼爆車廂。他們要求運輸署嚴厲監管巴士公司運作，停止批准巴士藉疫情減班次。