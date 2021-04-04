政Whats噏：海洋公園等吊車1個鐘　陳家珮斥控制人流差

剛獲立法會通過重生方案撥款的海洋公園，68億公帑袋袋平安，唔知係咪「過咗海就係神仙」，管理就未見改善喎。適逢復活節長假期，好多市民都湧至海洋公園遊玩，入場額爆滿。南區社區事務及旅遊發展委員會副主席、南區前區議員陳家珮（Judy）今日（4日）都帶埋兩個小朋友去玩，但佢話淨係排隊搭吊車上山都等咗成個鐘啊！

Judy形容等上吊車都等咗一個鐘真係非常誇張，指要令海洋公園保持成為一個優質公園，就要好好利用創新科技，控制人流入場，等遊人唔使下下都排成個幾鐘隊嘛。Judy指海洋公園應該把握機會，配合「躍動港島南」計劃，改善、重生，認為海洋公園要多善用資源，迎合公眾及社區的需求。

Judy話南區缺乏表演場地，而海洋公園亦有不少空地未能盡用，正正有條件租畀團體表演。佢又話雖然海洋公園本身都有保育教育，但始終娛樂成分比較重，佢希望公園可以加強保育教育，為市民提供多一個親子熱點，畀小朋友近距離接觸海洋動物。而隨着機動遊戲老化，Judy相信用於維修嘅經常開支會持續上升，睇怕舊設施都會慢慢被淘汰喇。