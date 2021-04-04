酒吧卡拉OK等開工不足　員工坐食山空　業界今起絕食促支援

新冠肺炎疫情雖然轉趨穩定，惟酒吧、卡拉OK、麻雀館等處所至今仍未獲放寬，多名業界代表今日（4日）到政府總部門外請願，指各行業在過去1年幾乎停工，以酒吧業為例，能夠維持正常營業的時期不足1個月，但政府仍然對此狀況視若無睹，故決定絕食請願，要求當局公布停業準則與賠償機制，並讓其盡快復業。有業界代表指，不同行業將分批一連4日3夜進行絕食至本周三（7日），直至政府部門接收請願信為止，預料有30人參與。然而食物及衞生局回覆僅稱，會繼續與有關業界保持緊密溝通，聽取其實施防疫措施的意見。

香港持牌酒吧會所聯會、娛樂及飲食協會、卡拉OK同業協會、麻雀館業界代表等4個行業，於今午3時起，在政府總部門外開始為期4日3夜的絕食行動，以回應政府漠視行業存活，持續勒令業界停業。絕食將分3輪進行，每輪由6至12小時起。有份參與絕食的香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，去年4月3日起，酒吧業界開始被勒令停業，全年有230日被停業，只有24日屬正常營運，不足1個月，另外麻雀館亦停業212日。

梁續指復活節多個處所、主題樂園、沙灘爆滿，但他們4個行業卻未獲放寬復業，而業界已自行要求從業員接種疫苗，更已安裝空氣消毒機等防疫設備，不理解仍被停業的原因。他又稱，曾兩度與政務司司長會面，僅獲回覆指明白業界情況，卻未有實質放寬措施，批評政府給予業界假希望，令業界從業員未敢轉行，無了期等待「坐食山空」，哽咽道「唔知2021年聖誕節，我哋呢幾個行業仲存唔存在」。

他指，行業走到現時這一步只希望政府聽到聲音，而自己會身先士卒絕食24小時，並由其他行業繼續接力。他又指過去業界每間店僅獲政府資助5萬港元，根本入不敷支，上月初估計有至少250間店舖結業，而今次絕食是要求政府回應停業準則，與按停業時間、店舖面積設定合適賠償機制。是次行動預料有30人參與，並呼籲市民到場支持，日後不排除行動會延續。

單親媽媽阿Wing於酒吧擔任侍應，現時身為4孩之母，亦要照顧半失明的母親，現時更在放無薪假，只靠積蓄度日。她指，即使放假亦不敢帶子女出街，擔心會與他人比較，她哭訴自己很失敗，「畀唔到最好嘅嘢佢哋」，又指自己願意配合政府政策打新冠疫苗，惟望可以復業。

至於在卡拉OK行業工作近3年的阿樂亦指，長期停工令其年屆70的父母甚為擔憂，每天詢問有否錢交租、吃飯，加上自己的積蓄已耗盡。他指正嘗試找機構幫忙，但因自己住公屋，故不合資格，「連食物銀行都申請唔到」，期望政府關注相關人士，盡快安排復業。

食物及衞生局發言人回覆指，因應疫情發展，在疫情受控及持續改善的前提下，繼續以更精準的方式逐步有序地分階段放寬社交距離措施。政府會繼續與有關業界保持緊密溝通，聽取他們對在相關處所實施防疫措施的意見及建議，及提供更多詳情。