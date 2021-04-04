棘線傷猴換鐵線　難減低保安風險　市民斥政府「嘥錢」

漁農自然護理署於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。至上月25日，該署終「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程已完成，但期間曾發生有工人疑將棘線隨意棄置在現場，最後竟要由市民自行清理，而該批剛換上的鐵線不足一星期即斷裂，明顯難達保安用途。東網記者今日(4日)再到場視察，有工人再到場整理鐵線。有市民批評署方做法浪費公帑，亦質疑鐵線效用。

本報早前建議漁護署改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，加上直排擋板有接駁口，更換膠板更容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。多位市民表示支持，更斥政府無腦虐畜、浪費公帑。

記者走訪大埔道停車場，早上約8時，有工人在現場整理鐵線，惟對記者的提問，一概未有回覆。至中午時分，該處遊人和猴子漸多，亦有猴子聯群結隊在圍欄上攀爬，穿梭在鐵線之間，神態較以往在棘線間行走自如得多。

市民陳先生直言棘線害猴子受傷，曾經看見猴子臉上有傷，猴子間追逐、打鬥亦容易劃傷，他又指不論是棘線還是鐵線均難收保安作用，批評政府「應做的不做、應幫忙的不幫忙」，卻浪費公帑於加裝這些設備上，難以理解政府為何會批出費用。另一位市民張先生亦直斥政府「嘥錢」、有些官員「閒着沒事做」，認為根本無必要加裝棘線，促政府善用資源幫助市民。