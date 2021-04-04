食環署復活節巡查逾千次　10食肆違反防疫規定

食物環境衞生署於復活節期間就防疫規例嚴厲執法，本月2日至3日期間共巡查894間餐飲處所及145間其他處所；同時聯同警方在中西區、東區、油尖區、西貢區及屯門採取聯合行動，共巡查了92間餐飲處所。署方表示，人員總共向10名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。

食環署指，10名涉嫌違反規定的餐飲業務負責人，當中有3宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃描「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。其餘則涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩及未有安排所有員工每14天進行1次檢測。

署方表示，有關餐飲處所因未有採取相關的規定或限制，因此需要採取減低傳播風險的措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分禁止提供堂食，而其他營業時間內不可多於2人同坐一桌。被要求採取措施的餐飲處所中，為期3天佔2宗、7天佔2宗，14天則佔有6宗。