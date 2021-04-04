4人打科興疫苗不適送院 62歲男打第2針後高血壓及口齒不清

再有4人接種新冠疫苗後出現不適送院！政府公布，昨日(3日)共有4宗送院個案，涉及2男2女，均接種科興疫苗，年齡介乎62至85歲，其中62歲男子出現高血壓和口齒不清加劇，65歲男子亦出現血壓升高和左手無名指麻痹。2人俱為接種第二劑科興疫苗，事後送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

85歲女子接種第一劑科興疫苗後，滑倒及頭部受到輕傷，送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已出院。67歲女子接種第一劑科興疫苗後，感到惡心，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已出院。

另外，今日有11,400人打科興疫苗，當日3,800人是接種第一劑，7,600人是接種第二劑科興疫苗。現時政府已為市民接種共約556,100劑新冠疫苗，當中約478,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約327,500名接種科興疫苗、約151,400名接種復必泰疫苗；以及約77,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約76,600名接種科興疫苗，約600名接種復必泰疫苗。