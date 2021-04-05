旅客不訪港　口岸巴士線客量減　城巴借調30名車長至新巴工作

訪港旅客大減，港人未能外遊，導致口岸的巴士路線乘客量大減。城巴早前呼籲部份車長臨時調職至新巴工作。據悉，有30名城巴車長借調到新巴工作，相關車長大部分原本駕駛城巴機場快線。

城巴於今年2月中發內部通告，指由於部分路線未能於短期內恢復正常服務，而同集團的新巴亦欠缺車長，為善用資源，呼籲城巴車長自願申請臨時調職到新巴工作，主要駕駛將軍澳、西九龍及港島北岸的新巴路線，調職車長將維持原有薪酬及福利。

據悉，現時城巴30名車長借調到新巴，佔城巴車長總人數的3%，他們大部分原本駕駛城巴機場快線。城巴車長陳景鴻於2018年入職，原本駕駛來往寶琳至機場的A29城巴機場快線，4星期前調職至新巴，負責駕駛來往小西灣藍灣半島至灣仔北的8P線，以及來往小西灣藍灣半島至黃大仙的106線。

陳稱，旅客減少，之前駕駛城巴機場快線時，車上只有1至2名乘客，甚至載空氣，「自己一個人夜晚在公路上飛馳，在車內會感到很寂寞。」現時他轉駕駛地區線，不少乘客是長者，需特別照顧他們的需要。