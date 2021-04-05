東方日報A1：衞生署外判工偷懶　恐放疫患過關

港人苦苦抗疫近14個月，但在港珠澳大橋香港口岸，卻有負責監察入境者體溫的衞生署外判健康監察助理「蛇王」偷懶。過去一年屢次在當值時睡覺，甚至用「口罩當眼罩」蒙住雙眼大覺瞓；曾有跨境貨車司機經大橋入境本港時，發現檢測更亭內兩名當值外判健康監察助理均好夢正酣，需「響按」叫醒他們。涉事「女蛇王」疑獲包庇，有主管曾向公司管理層檢舉此事卻未獲受理。議員批評食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀御下不嚴，口岸不設防，恐令抗疫成果一鋪清袋。

衞生署於2003年起安排健康監察助理在出入境管制站把關，執行與港口衞生的職務及規管工作，揪出懷疑感染傳染病人士，是港府預防傳染病的第一道屏障。在面對嚴峻疫情下，理應嚴格把守，堵截新冠病毒從外輸入本港社區，秉持政府常掛口唇邊的「外防輸入、內防反彈」。翻查資料，至今最少有4宗確診個案是跨境貨車司機。

曾擔任衞生署外判健康監察助理的陸小姐（化名），在港珠澳大橋負責健康篩檢服務，包括為入境人士量度體溫及檢查健康申報表。她向本報表示，多次目睹同一名女同事於不同的當值日子睡覺，情況愈趨誇張，持續逾年。她指，每個閘口會有兩名當值人員，早更人員曾在早上7時接更時，發現該同事仍未醒來；甚至有司機駛至閘口時，發現包括該同事在內的兩名當值職員均在睡覺，需響按叫醒他們。

陸提供多張該同事在不同當值日子睡覺的相片及片段，相片中見該同事身穿制服及反光衣並戴上口罩，坐在椅子上入睡。陸稱，該相片地點是港珠澳大橋香港口岸的出入境大堂，當日對方「煲劇」至入睡。另一片段則顯示該同事躺在兩張椅上睡覺，更把口罩變成眼罩，僅露出口鼻。陸表示，曾有人將睡覺相片上傳通訊群組，但涉事同事毫不畏懼：「八婆，關你咩事，主管都未話我！」

陸坦言，她曾向上級投訴該同事違規行為，惟一直遭冷待；另有主管不滿該同事的行為，曾向公司管理層投訴亦未獲受理，該主管將於本月內離職，懷疑與投訴未遂一事有關，而「蛇王」同事則未受影響。陸批評有人「出公帑瞓覺」，對其他盡責同事不公平之餘，亦會影響衞生把關工作。

衞生署回覆本報查詢時表示，署方已將有關個案轉交外判商作出調查和跟進，亦已要求外判商加強監察前線人員的紀律及加強培訓。本報曾向涉事外判商中海物業集團有限公司查詢，惟截稿前未獲回覆。

議員葛珮帆直斥絕對不能接受有關口人員當值期間「蛇王」，「離晒大譜啦，邊可以瞓晒覺㗎」，擔心若走漏發燒者，後果不堪設想。她指，邊境防疫十分重要，抗疫期間更應嚴格把關，憂慮事件僅屬冰山一角，認為陳肇始及陳漢儀責無旁貸，當局應檢視招標等制度，防止再有同類事情出現。葛又指，舉報者反被解僱會造成寒蟬效應，要求衞生署及外判商查明真相。

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