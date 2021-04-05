政府發稿澄清　稱調查名潮食館過程無發現漏洞

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」早前出現超級傳播，群組累計54人染疫，政府3月1日邀請港大微生物學系講座教授袁國勇等人到該店調查出現群組爆發的成因，袁當日表示店內鮮風量僅達牌照要求的三分之一，該店後來被商場終止租約。「名潮食館」代表在3月31日連同室內環境測量專家開記者會反駁政府說法，指店內鮮風量符合牌照要求。就此，政府周一（5日）凌晨發稿，稱據現時可掌握的資料，並未有顯示政府的調查過程出現任何漏洞。

政府表示，當日調查後的結論指出，導致有關爆發的原因，很可能是該食肆的下層堂食範圍，若干部分的每小時換氣量偏低（1.2及2.1）；而這個成因，會較鄰近該位置的茶水間出現接觸傳染的機會為高。

政府又指，外界有評論指食肆座位間與廚房的空氣流通應一起計算，這理解是不正確的，因法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統，而食物業牌照的申請指引也明確地交代這點。事實上，有關食肆（名潮食館）廚房的實際通風系統與其座位間的通風系統是完全獨立的。

政府續稱，總括而言，參與K11 Musea調查的專家已全面考慮所有可得到的證據，並基於科學證據及專業知識履行責任及作出判斷，而現時可掌握的資料並未有顯示調查過程出現任何漏洞。政府在食肆施行每小時換氣量或以空氣淨化設備作為替代的要求，是建基於現有的科學理據、海外的指引及相關學科專家的共識。

翻查資料，政府在3月中要求提供堂食的食肆於4月底前遵從規定，把座位間的鮮風輸送量提升至每小時換氣至少6次。