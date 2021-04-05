東方民調：香港不思進取　食老本無出路

香港經濟蕭條，元氣大傷，失業率持續高企，有資深人力資源顧問指出，本地經濟持續下行，整體職位空缺大跌，即使是具經驗的打工仔亦未能求職成功，部分更會下調薪金要求10%至20%，變相成為應屆畢業生的直接競爭者，導致他們更難求職。青年失業嚴重，有議員批評港府培育科技人才落後，加上不少青年曾參與反修例黑暴，亦令僱主卻步。

香港產業結構單調，過分倚重金融、地產及旅遊等「食老本」行業，一旦遇到突發事件導致經濟逆轉，吸納最多基層勞工的服務性行業應聲倒下，失業情況一發不可收拾。

青年失業嚴重，除了經濟低迷等因素外，香港教育發展未能配合產業轉型亦是原因之一。港府屢屢提倡經濟轉型，發展創新科技，惟現時教育配套卻跟不上，根本無法為僱主提供專才。

去年香港科技園舉辦網上職業博覽，多間科技公司合共提供逾千個職位，收到7萬份履歷表，但最終僅聘用200人，反映公司需要的人才與大學培訓的人才有落差，教育與產業轉型嚴重脫節，有業界更指香港過去20年較缺乏科技人才。而出現「有工冇人做，有人冇工做」困局，除了港府推動科研成效不彰，近兩年暴疫重挫經濟，亦令不少港人移民他鄉，更加劇人才流失問題。

議員葛珮帆指，香港畢業生求職困難，除經濟下行外，亦關乎2019年反修例風波，不少青年支持黑暴亂港所致。事件影響本地大學生形象，甚至曾有大型企業表明未來兩三年不會聘請應屆畢業生，因擔心他們性情較偏激，又認為要重建僱主對青年人信心需一定時間。

葛又批評港府培育科技人才緩慢兼落後，不少國家已設有職業教育，學生可及早進行生涯規劃並到企業實習，畢業後較易求職，但香港普遍視大學為更優越的出路，看輕職業教育，導致本地科研等專才不足，促當局加強職業教育。