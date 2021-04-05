東方民調：經濟發展單調　培育人才技窮　市場前景黯淡

香港過去兩年接連爆發反修例示威及新冠肺炎，打工仔飯碗難保，應屆畢業生更首當其衝，幾乎每3個失業青年便有一個應屆畢業。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容「畢業等如失業」，青年失業嚴重，主要原因是港府培育人才與實際所需有落差，以及政治因素加劇求職困難。而當經濟逆轉便失業成災，受訪者認為是香港產業單調所致，並炮轟港府資源錯配，出現「有工冇人做，有人冇工做」現象，更成為職場死結。

勞工市場在2020年12月至2021年2月繼續受壓，經季節性調整後失業率上升至7.2%，是2004年以來最高。當中15至24歲青年失業率高達15.6%，失業人數3.55萬人，應屆畢業生約佔一萬人，由於畢業生缺乏工作經驗和資歷尚淺，在逆轉的經濟環境中搵工較難。

為紓緩失業情況，港府早前已在防疫抗疫基金預留66億港元，兩年內創造約3萬個有時限職位；並於新一份財政預算案宣布再開設約3萬個有時限職位。截至2月底，當局已開設約3.1萬個職位，約一萬個是特別為應屆畢業生和青年人而設。惟目前只有1.8萬個職位已入職，港府被質疑開設職位歎慢板，新設職位亦欠針對性。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問289名18歲或以上市民，結果顯示，對於幾乎每3個失業青年就有一個應屆畢業生，38%受訪者認為，畢業生欠經驗，首當其衝；26%指失業情況水深火熱；20%更形容畢業等如失業。

有科技界招聘會收到7萬份申請僅聘得200人，香港過去20年均缺乏相關人才，40%受訪者批評培育人才與實際所需有落差；27%指「有工冇人做，有人冇工做」；26%轟港府推動科研成效不彰。

反修例風波中，不少青年曾支持黑暴亂港，39%受訪者認為，事件影響青年形象，難重建信心；32%亦感到政治因素加劇求職困難；19%更稱僱主對青年卻步。

暴疫重挫香港，不少港人移民，38%受訪者批評港府管治無能，無力挽留人才；20%憂加劇人才流失；10%更直指香港不宜居。

香港經濟持續下行，大部分受訪者憂慮勞動市場前景，36%受訪者擔心企業縮減規模，減聘請意欲；31%感到前景黯淡；24%直指經濟蕭條已元氣大傷。

香港經濟逆轉失業成災，受訪者認為港府責無旁貸，45%歸咎香港產業單調，令失業情況更嚴峻；28%認為資源錯配成職場死結；14%批評當局培訓轉型皆失敗。

綜觀情況，在經濟下行及社會事件影響下，青少年群組成為失業重災區，即使大學畢業生也淪為失業大軍。大部分受訪者認為，失業情況一發不可收拾，反映港府由發展經濟到教育培訓，以至產業轉型，均全部不到位。