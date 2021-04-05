打擊長假期酒駕超速　警新界南設路障拘34男

為打擊酒後駕駛、超速駕駛及非法改裝車輛，警方新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員於復活節及清明節長假期(2至5日)凌晨在各區進行大型執法行動，設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕34名男子。

行動中，警員共要求2,312名司機進行酒精呼氣測試，其中23名年齡介乎28至57歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，當中包括2人涉嫌「未能提供呼氣樣本」被捕。

被捕男司機中，2名分別25及42歲男司機涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，2名分別41及43歲男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另外3名年齡介乎28至41歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。3名年齡介乎28至55歲男司機被截查時被發現為通緝人士被捕。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

另外，警員於葵涌截查一輛可疑私家車，調查後發現車上17歲男司機無牌駕駛，該男子涉嫌「擅取交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

行動中，警方共向642名超速駕駛及不小心駕駛司機發出定額罰款通知書及傳票。此外，警員亦發現20輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外亦向19輛私家車車主發出缺點車輛報告，稍後會向涉案車主發出傳票。