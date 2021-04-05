批政府假期前防疫鬆綁誤導市民　梁子超倡加強檢測

香港昨日(4日)新增7宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入病例，相隔一周再次錄得零本地感染，而現時正值復活節長假期，不少市民均會外出與親友進行戶外活動等。呼吸系統專科醫生梁子超今早(5日)在一個電台節目表示，目前判斷本地疫情是否已「清零」是言之尚早，認為政府在假期前放寬部分社交距離措施，是對市民釋出疫情受控的錯誤訊息，建議假期後要加強檢測，並第一時間處理發現的個案，以免令疫情又再反彈。

梁指出，從最近一周的平均數字來看，仍然有5宗源頭不明的本地病例，與對上1個星期相同，反映疫情正在橫行，社區仍有傳播鏈。此外，疫情仍未降至第4波爆發之前的水平，本地零確診個案未成為常態，亦未反映復活節假期間的社交活動情況，預料假期兩、三日後相關個案才會陸續浮現。

對於近期有多宗外地輸入個案，梁建議政府要檢視一些疫情仍然嚴峻的地區，是否仍然容許這些地區的人士抵港，如有需要，可考慮是否暫停外傭來港，因如果香港是以「清零」為目標，在輸入個案方面要做到滴水不漏。

他又說，由於變種病毒流入社區的風險已愈來愈高，認為政府應加強機場人員、運輸及酒店從業員的檢測工作，以7日一檢為準，做好這類第2防線人員的檢測。