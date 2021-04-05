新冠確診個案下降涉人為影響　袁國勇：假期後病例或再現

新一批為數約30萬劑的復必泰新冠疫苗於本月2日抵港，港府於今日(5日)起恢復其接種工作，原本已預約接種的市民，可按原定時間到中心打針，位於中山紀念公園的接種中心現場可見，不少市民於早上到場排隊等候接種，而政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦在今早接種第2劑復必泰疫苗。他表示，近期確診數字下降很有可能是「人為」影響，又認為在復活節期間港人在各處聚集，假期後本港將再出現確診個案，甚至群組爆發亦「唔出奇」。

袁國勇在今早約9時40分到達接種中心，同行者還有香港大學內科學系榮休教授楊紫芝和醫管局前主席梁智仁。袁完成第2針接種後表示，現時確診人數下降，與假期間市民減少看醫生，檢測數量下降有關，是「人為(造成)咁低咗」，又稱「多數喺復活節假期之後，再有一啲(確診)個案出現，甚至有啲爆發出現，呢個係一啲都唔出奇」。

他又謂，在假期中可見，大街、食肆、海灘、主題公園內「周圍都係人」，可預期假期後會再有病例出現，並呼籲市民盡快接種疫苗，並指當香港的群體免疫到70至80%後，便可以「減少好多麻煩」。

至於近日不少輸入個案患者被驗出帶有南非變種新冠病毒E484K，袁指市民若接種復必泰疫苗，對該病毒應有較好程度的保護。