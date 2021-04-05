逾46%人疫下網購不愉快　主要涉貨不對辦及瑕疵品

新冠肺炎疫情改變市民不少生活習慣，為減少外出，網上購物成為新消費模式，但「隔山買牛」存在一定風險。有政黨於今年1月至2月期間，就疫情間的網購情況及不愉快經驗進行調查，並於今日(5日)公布結果，調查顯示，有61.7%受訪者在疫情期間增加網上購物，46.5%人網購曾有不愉快經歷，主因包括貨不對辦及貨品有瑕疵，促請政府增加網上巡查及執法，並加強相關宣傳教育，提高市民網購防騙意識。

民建聯於本年1月18日至2月15日期間，以電話隨機訪問了3,212人，發現有33%受訪者表示有網購習慣，其中61.7%表示在疫情期間有增加網購，當中28.5%網購開支較平常增加500至1,000港元。另外，在有網購習慣的受訪者中，有46.5%曾有不愉快的網購經驗，涉及貨不對辦佔32%；貨品有瑕疵佔30.4%；較預訂時間遲送貨佔9.1%；退貨安排複雜佔7.7%。

該黨家庭事務委員會主席鍾嘉敏分享其朋友網購的不愉快經歷指，該朋友希望購買與他同款的煮食煲，於社交平台Facebook的Market Place中見到有商户販售該產品，價錢更便宜一大截，亦有買一送一優惠，故決定光顧。惟商品到貨後發現尺寸、牌子、物料亦與商家的相片及描述不符。

該黨就網購陷阱提出多項建議，包括研究監管電子商貿，如設立購物冷靜期、加強執法及網上巡查，如發現懷疑不良銷售手法應積極採取跟進、加強與內地部門處理跨境消費投訴、加強宣傳教育，提高市民對網購權益保障及防騙意識。