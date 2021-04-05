馬場重開供訂座人士觀賽　19投注站直播跑日馬　馬迷雀躍

馬會今日(5日)起在日馬賽事日重開其中19個場外投注站，馬迷可於站內觀看直播賽事及投注心水馬匹。同時，馬場亦將於即日起至下周三(14日)，在有賽事的日子重開，容許預先訂座人士入場觀賽，港鐵東鐵線同時提供駛經馬場站的班次。位於尖沙咀漢口道的投注站，大批市民駐足觀看直播賽事，有市民指投注站重開令投注意欲大增，因電話投注較麻煩；亦有人表示不太擔心投注站內染疫風險。

其中市民文先生表示，因投注站關閉，自己又不懂使用網上投注，而電話投注「一定會買少啲，打唔到入去就買唔到」，故投注站重開使他非常高興，認為會方便得多，使投注意欲大增。他又透露，平常用電話投注金額會較低，今日親身到投注站則投注逾千港元，又認為雖然今日現場氣氛未算非常熾熱，但疫情過後「應該會好番啲」。

市民張先生則表示投注站重開「無咁悶囉」，指電話投注「好麻煩，有啲人鍾意畫飛嘛」，其投注意欲亦因而增加，今天投注了200港元，又指不太擔心投注站內染疫風險，因「條街平時都好多人㗎啦」，他會勤洗手和戴口罩，做好防疫措施。

而特地由鑽石山到尖沙咀馬會投注站的陳先生指，重開投注站能方便馬迷，但「開得太少區囉」，期望馬會可重開各區多間投注站以便市民投注，又指「平時自己唔想上網買，依家馬會開番就直接過嚟買」。