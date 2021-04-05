天空之鏡流水響水塘乾涸　市民慨嘆湖畔美景不復再

近年被譽為新界「天空之鏡」的粉嶺流水響水塘再度「乾塘」！過往流水響水塘的水平面映照兩旁林木，令人彷彿置身世外桃源。然而近日降雨量不多，東網記者今（5日）到場視察，驚覺流水響淙淙流水聲不復再，水塘開始乾涸，部份位置露出塘底，甚至出現龜裂。有特意到場的市民對此大感失望，慨嘆良辰美景消失眼前。

流水響水塘位於八仙嶺郊野公園範圍，屬於灌溉水塘。市民沿粉嶺流水響水塘道車閘起點步行、向郊遊徑燒烤場走大概20分鐘，便可到達被譽為「天空之鏡」的湖畔草地。不過天文台近日預料今年全年總雨量會屬正常至偏少，記者今日現場所見，流水響水塘部分塘底出現龜裂，料至雨季才能重見流水潺潺的景象。

今日不少市民專程趁復活節長假期到流水響郊遊，有三五成群的市民疑踏入水塘範圍席地野餐，亦有人自備摺椅到場休息；當中不少人拉下口罩進食及吸煙。有到場市民直言對水塘「乾塘」大失所望，趙先生及家人今特地到場欣賞美景，始料不及水塘冇水，他無奈表示「若水塘有水會靚好多！」。

記者翻查資料，發現流水響「乾塘」已非首次，分別於2008、2009、2011、2015、2018年、以及去年均出現乾涸。根據水務署網站顯示，本港水塘總存水量約376百萬立方米，佔總容量百分比為64.24%。而最近流水響水塘的船灣淡水湖最新存水率為66.77%。另有3個水塘存水率均低於50%，包括石梨貝水塘、下城門水塘及九龍副水塘；當中以下城門水塘存水率最低，僅得12.82%。