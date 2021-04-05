12港人蛇案　5被告完成隔離檢疫　未申保釋續還押

12名香港人蛇去年8月企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，並於去年底在內地被判囚。部分人士於上月22日刑滿出獄，即日被送回本港。當中7人於偷渡前已在香港面臨刑事檢控，但他們都要接受檢疫，法庭早前在他們缺席下把案件押後提訊。其中5人完成隔離檢疫令後，今日(5日)在沙田法院首度出庭應訊，並須繼續還押候訊。

今日被押解到法院應訊的5名被告，分別是郭子麟(19歲)、黃偉然(30歲)、嚴文謙(21歲)、張銘裕(20歲)及張俊富(23歲)。他們看似精神飽滿，都沒有保釋申請，嚴文謙、張銘裕及張俊富被懲教員帶離法庭前，揮手向旁聽人士道別。

郭子麟被控一項管有適合作非法用途的工具並以圖作非法用途使用。控罪指，他在2019年11月19日，在油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈外，管有一把鉗。他的案件押後至今年5月5日在屯門法院再訊，控方指他與同案其他被告將轉介區域法院審理。

黃偉然被控一項製造爆炸品罪。控罪指，他在2020年1月16日，在上水沙頭角路吳屋村附近，製造爆炸品，即俗稱DNT的強力炸藥。黃的案件押後至5月3日在粉嶺法院再訊。

至於嚴文謙、張銘裕及張俊富牽涉同一宗串謀襲警案，他們與另外兩人同被控一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於2019年12月8日與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該香港警務人員身體受嚴重傷害。嚴等3人的案件押後至5月3日在東區法院再訊，控方表明他們的案件將交付到高院審訊。