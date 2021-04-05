半小時內荃灣青衣兩男女墮樓 魂斷當場
2021年04月05日 15:45
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女子伏屍家興大廈平台。(馬竟峯攝)
荃灣及青衣有人墮樓，今午(5日)3時29分，一名姓鄧(61歲)女子疑於荃景圍家興大廈B座高處墮下，倒臥平台昏迷不醒，保安發現報警。救護員到場檢查後，證實當場不治。警方於現場檢獲遺書，初步相信她從上址一單位墮下。據悉，事主有病歷紀綠。
另於下午3時47分，青衣長青邨青楊樓，保安員發現一名男子倒臥大廈對開地面，懷疑他墮樓。救援人員接報到場，檢查後亦告不治。警方調查後，證實死者姓李(50歲)，人員於現場檢獲遺書，相信他由上址一走廊墮下。據了解，事主近日有感生活不快，不排除一時想不開而輕生。
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