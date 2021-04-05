港台《鏗鏘集》討論網媒營運被抽起　改談視障人士音樂路

劣迹斑斑的香港電台(港台)屢被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。早前有報道指，原定今晚(5日)播出《鏗鏘集》討論的主題關於網媒營運，因製作團隊拒絕配合管理層要求，故該集內容需要先經管理層檢視後才決定播放與否。不過根據港台網頁顯示，今晚改播放由文教及康體組負責製作的主題內容「奏出個未來」，談及視障人士如何克服障礙追求音樂之路。

原定於今晚播出的《鏗鏘集》主題有關網媒營運，當中訪問了眾新聞中國組及香港自由新聞(Hong Kong Free Press)等記者。據悉，管理層要求加入「藍媒」訪問以作平衡，但製作團隊拒絕配合。當時管理層因而直斥監製李賢哲違抗命令，並需要先檢查集數再決定是否播出。若然被評定為不持平的話，或向李賢哲追究責任，包括考慮將其調職。

上月有報道引述港台消息指，管理層表明若然《鏗鏘集》團隊拒按要求更改內容，又或拒絕停止製作不符要求的節目，同時未能提供合適的替代節目，管理層就會展開調查。若然證實有關製作人員屬失職，即需承擔後果，包括被追討節目的製作費，預計節目監製將成為主要對象。而《鏗鏘集》節目本來由港台公共事務組負責，但據悉廣播處處長李百全等管理層已下令將今晚的集數轉交文教及康體組負責。東網正就事件向港台查詢。