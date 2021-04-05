政Whats噏：鬧爆羅致光無心做局長　麥美娟撐黨友何啟明頂上

新冠肺炎疫情打擊各行各業，失業率屢創新高，社會各界均促設立失業援助金，惟政府卻拒絕推行。議員麥美娟（Alice）今午（5日）出席一個網台節目時話，曾經喺會議上鬧勞工及福利局局長羅致光如果無心做局長，就唔好做囉！仲對住主持人講笑話「你舊黨友唔做咪我黨友做囉」。唔通即係希望勞福局副局長、勞工界前議員何啟明頂上？

Alice續批評，即使議會眾多議員支持設立失業援助金，政府仍然唔肯推出政策，質疑政府同議會入面有幾多人關注基層勞工權益呢？

另外，主持人指Alice外表成日畀人感覺好惡，可能因為麥講嘢言詞尖銳啦。Alice都坦言的確有人話過佢唔笑嘅樣好惡，不過覺得自己只係講嘢直接，最怕就係啲人講嘢兜嚟兜去啊！Alice又話有時真係好嬲政府搞到所有嘢一鑊泡，批評政府思想非常離地，捉唔到社會節奏。

講到建制及民主派議員嘅關係，Alice話喺2019年反修例示威最激烈嘅時間，建制派曾經約咗幾個民主派議員溝通，但對方一坐低就設下條件，唔肯妥協，令對話不歡而散。佢話加上民主派成日聲稱「無大台」，搞到唔知搵邊個做對口好，就更加難溝通喇！