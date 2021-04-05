近百風箏「殘骸」遍布西貢山頭　觀鳥組織憂影響雀鳥棲息

港人一窩蜂湧至山野行山、露營已非首日事，近日有少市民帶同風箏到郊外，甚至有指興起以割斷對方風箏的「鬥風箏」玩法，一次會鬥至少70隻，而近百墜下的風箏「殘骸」慘遍布西貢山頭，驚現「風箏墳場」。有觀鳥組織代表擔心，風箏殘骸會影響雀鳥棲息，減少其生存空間，而垃圾亦會影響生態。

有指在西貢清水灣大坳門、西貢西沙路泥涌是放風箏的好去處，特別是大坳門風箏場，由於清水灣郊野公園經常吹強勁清風，吸引市民專程前來，加上近年興起「鬥風箏」玩法，以風箏放在天上並要割斷另一方的競技比賽，有愛好者指每次亦會有攜帶70至80隻紙風箏，令殘骸大增。數百隻風箏墜落在樹林陡坡，風箏線纏繞在不同樹幹，範圍延綿至少幾公頃。

漁護署指該處可見八哥、大山雀、紅耳鵯、白臉山雀等常見鳥類，亦可見到鷓鴣、黑耳鳶及毛雞等。香港觀鳥會高級保育主任胡明川表示，這類遺漏風箏未有人清理下便會造成垃圾，鬥風箏更加劇情況，又認為殘骸會對雀鳥造成潛在風險，如雀鳥會避免到該樹棲息，減少生存空間，叫市民應在空曠地方放風箏，不要鬥風箏，又指最近到山野遊人增加，騷擾繁殖雀鳥，呼籲觀鳥時要保持距離。