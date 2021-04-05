新換鐵線迅損毀　市民籲盡快安裝較高膠擋板　護猴兼顧保安

漁農自然護理署於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。至上月25日，該署終「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程已完成，但期間曾發生有工人疑將棘線隨意棄置在現場，最後竟要由市民自行清理，而該批剛換上的鐵線不足一星期即斷裂，明顯難達保安用途。東網記者今日(5日)再到場視察，有市民表示，見到猴子受傷感心痛，希望盡快改善安裝透明膠板保護猴子。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

記者今日再到場視察，發現早前漁農自然護理署帶刺圍欄拆去帶刺圍欄後改裝的普通鐵線部分已損毀，不少猴子亦紛紛在普通鐵線上攀爬、坐在鐵線之上進食，或「打觔斗」玩耍，活潑依舊。而早前左手受傷猴子由記者目測下發現傷口已康復，並坐在地方進食杧果。

金猴亦再次現身，惹來大批市民爭相拍照，據獸醫早前指出，本港猴子主要分成2個品種，分別是獼猴及長尾獼猴，而該隻金猴則是兩者的混種。他指，每200隻獼猴便會出現1隻毛色較淺的金猴，估計本港僅得約30隻金猴，

市民黃先生表示，見到猴子受傷非常心痛，不明白政府安裝棘線，希望盡快改善安裝透明膠板保護猴子。另一名市民周先生表示，由細到金山睇猴子到現在，已數十載，形容猴子非常有靈性，能與人類和平共處，難得在現今石屎森林裏，可以實地了解猴子的生活狀況，政府應該要活化這裏，而不是加裝危險設施導致猴子受傷。