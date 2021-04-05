私隱署發實用資料指引　籲用戶分享或出貼前三思

Facebook(Fb)全球用戶資料外洩，當中包括香港近300萬用戶，個人資料私隱專員公署(私隱署)日前已就此展開循規審查，署方今日(5日)就使用社交媒體及即時通訊軟件發出實用指引，建議用戶應查閱私隱政策，了解相關社交媒體平台如何處理其個人資料及定期檢視私隱設定，決定哪些資料會被分享等。

私隱專員鍾麗玲表示，使用社交媒體及即時通訊軟件已成為港人日常生活的一部分，然而使用該些社交平台和軟件亦為用戶的個人私隱帶來不容忽視的風險，故署方發出《保障個人資料私隱—使用社交媒體及即時通訊軟件的指引》，旨在向公眾人士提供一些實用建議，從而減低使用社交媒體的風險。

該指引指出，使用社交媒體及通訊軟件的服務並非「免費」，用戶資料在註冊帳戶時或在平台進行活動時一般都會被收集和分享，即被「貨幣化」，大部分在網上分享的資料，都會留下永久的數碼足迹。

指引建議用戶在社交媒體分享或發出任何資料前，都應三思及尊重他人私隱；在相片中「標註」他人或分享他人的資料時，應更小心謹慎。