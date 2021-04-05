印度現雙重突變新冠病毒株　議員促實施禁飛堵疫

變種病毒持續流入本港，過去兩周四大輸入國：菲律賓、巴基斯坦、印度及印尼至今仍未被列入極高風險指明地區，繼續縱容他們中門大開進入，其中印度上月更現「雙重突變」的新冠變種病毒株，傳染力更強。議員促請當局立刻禁止從高危地區抵港人士入境，認為本港正值「清零」階段，防疫措施宜緊不宜鬆。

印度上月公布，當地出現一種「雙重突變」的新冠變種病毒株，它由兩種變種病毒株混合而成，當中涉及E484Q和L452R病毒株的突變，病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）表示，病毒刺突蛋白的雙重突變體有機會令病毒避過人體免疫系統，以及提高傳染力，正調查病毒的傳染力和抗疫苗性。

議員葛珮帆指，本港疫情仍未受控，而菲律賓、巴基斯坦、印度及印尼當地的疫情亦失控，認為港府宜「長痛不如短痛」，即使「禁飛」會對當地來港人士帶來不便，亦認為需禁止一段時間再視乎疫情發展再開放。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，變種病毒株在各地流行無日無之，認為印度出現的「雙重突變」變種病毒株，需要時間去觀察其對疫苗、自然感染抗體及傳染力的影響，再衡量其嚴重性對港所構成的威脅。林補充，當局考慮「禁飛」需要平衡對該國來港人士帶來的不便，故現階段加強檢查上機檢測及21日檢疫期的3次檢測成效，仍可有助堵截個案流入本港。

港府早前曾收緊極高風險指明地區防疫措施要求，去年12月25日起，從英國及南非地區返港人士不允許入境，巴西及愛爾蘭亦於今年1月23日起被「禁飛」。直至本月21日才「解禁」，從該4國返港人士可乘搭指定航班到港，並於指明檢疫設施強制檢疫21天。