繼廉署查元朗套丁　「村屋大王」王光榮家族再涉錦田套丁

有「村屋大王」之稱的王光榮，以及其次子王德信於上月被廉政公署因涉元朗丁屋屋苑「曉門」套丁被拘捕。近日王光榮及其家族再度被揭疑似於新界錦田與原居民套丁謀利，涉嫌分拆數個地段至近百個小地段，並以低價出售。地政總署回應指，由2014年5月至今，就上述地段共收到76宗與相關地段的丁屋申請，惟至今1則申請亦未成功批核，並指正跟進查詢地段涉嫌「套丁」的投訴，如發現涉及虛假陳述或詐騙行為，會轉交執法部門調查。

就上述提及新界錦田的地段，元朗地政處稱，自2014年5月至今共收到76宗涉及在丈量約份第107約地段第1751及1752號的分割地段，以及丈量約份第109約地段第2、3及6號的分割地段的興建小型屋宇申請，其中15宗因不符合基本條件或沒有提供足夠資料已被拒絕，餘下61宗正按既定程序處理，目前未有個案獲批。

此外，關注團體長春社亦早於2016年發現，有發展商於錦田水尾村北部，鄰近著名「樹屋」的幾幅魚塘地將土地分割多個地段並轉售予鄧氏原居民，當中懷疑涉及套丁事件。據指，一間由王光榮家族有份持有，名為「滙利隆有限公司」的發展商於早年曾向鄧氏祖堂購入魚塘5幅地段，即接近20萬平方呎的「祖堂地」。該公司其後將5大地段分拆成近百個小地段，並將當中大部分小地段以低價10萬港元轉售，當中包括多名鄧氏人士，交易疑似涉及套丁事件。