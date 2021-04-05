復必泰疫苗復打首日逾萬人打針 比打科興疫苗多23%

復必泰疫苗早前抵港批次出現包裝瑕疵，港府暫停接種復必泰疫苗12日，今日(5日)正式復打。政府表示，今日全日有11,700人打復必泰疫苗，比打科興疫苗的人士多23%，達2200人。另外，今日預約打復必泰疫苗的市民，比預約打科興疫苗多4倍。

政府公布今日疫苗接種數字，21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率約為95%，全日約有5,200名市民於接種第一劑復必泰疫苗，並有6,500名市民於接種第二劑復必泰疫苗。

至於科興疫苗，今日約有2,900名市民接種第一劑科興疫苗，並有約6,600名市民接種第二劑科興疫苗；而8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%。

另外，今日有15,300人網上預約打疫苗，當中約2,500名人預約打科興疫苗，而約12,800名市民則預約打復必泰疫苗。後者比前者多出4.12倍。

政府又公布，昨日(4日)一名46歲女子在香港中央圖書館社區疫苗接種中心，接種第二劑科興疫苗後出現胸口痛及左臂麻痹，送往律敦治醫院後，情況穩定，經治療後已經出院。