電動車舊電池變身後備電源　專治電壓驟降防困升降機

政府擬在2035年前淘汰燃油私家車，而電動車普及，其舊電池如何處理亦備受關注。港燈研發將電動車舊電池改裝成獨立後備電源，可加裝在大廈電掣房內作後備系統，抵銷電壓驟降，從而預防困𨋢；舊電池亦可拆細成「可移動電源」，在地盤為電鑽等手提工具充電。港燈稱，經改造後的電動車舊電池可續用多至少5年，賦予舊電池第二次生命。

電壓驟降時有發生，可令燈光轉暗或閃爍，而部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因此跳掣，造成困𨋢。港燈工程部團隊用了2年時間，將一部已運行超過5年，電池只剩5成續航力的電動車拆卸，改裝舊電池成獨立後備電源，並在去年6月加裝在鴨脷洲工業邨分區變電站內。團隊又研發「電池管理和監察系統」，24小時監察該電池運行狀況，項目研究費用共50萬港元。

港燈技術服務主管郭偉信表示，去年中該變電站曾受外來因素影響而發生電壓驟降，但獨立後備電源立即發揮作用，保持變電站供電穩定。他指，獨立後備電源佔地少，適合加裝在大廈電掣房內，港燈不會為該技術申請專利，若有屋苑大規模加裝，成本料會下降。

港燈總技術服務工程師（電腦硬件）鍾偉光表示，舊電池改裝後會延續至少5年壽命，而由於舊電池體積細，重量輕，團隊更將其拆細成「可移動電源」，重量約20公斤，可取代柴油流動發電機，在地盤為電鑽等手提工具充電，供電量相當於40個1萬mAH的便攜式移動充電器。