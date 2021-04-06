保就業計劃結束　零售業申破欠基金涉款按年飆4倍

疫情重挫本港經濟，港府斥資約900億港元推出的保就業計劃去年11月結束，不少企業「捱唔住」隨即結業並遣散員工。勞工處資料顯示，保就業計劃結束後，即去年12月至今年2月間，破產欠薪保障基金申請個案達817宗，涉款7,514萬港元，其中零售業的申索金額更飆至1,279萬港元，按年激增近4倍。有破欠基金委員會委員指因申請需時，未來數月情況或更嚴重；有工會則批評港府離地，對打工仔支援不足，消費券亦只聞樓梯響，拖慢本港經濟復甦速度。

公司一旦倒閉或清盤，僱主無法支付欠薪及遣散費等，僱員可要求法院頒發清盤令，並向破欠基金申請特惠款項。本報向勞工處查詢保就業計劃完結後，破欠基金的申請情況，發現去年12月至今年2月間，便錄得817宗申請個案，涉款7,514萬港元，款額按年急增近40%，當中今年2月的申請個案更高達234宗，涉款1,374萬港元，較去年同月的601萬港元急增1.28倍。

至於各行業的申請情況，零售業惡化最嚴重，申請個案有112宗，申索金額高達1,279萬港元，較2019至2020年同期的261萬港元，激增近4倍。餐飲服務活動及進出口貿易行業同屬重災區，分別有263及132宗申請個案，涉款1,244萬港元及1,571萬港元。

破欠基金委員會委員林振昇指出，由於遭欠薪的工友申請破欠基金前，須先到勞工處進行調解並申請法援等，需時至少3個月，故有關數字有滯後，僅能反映保就業計劃剛完結的情況，料未來數月才「見真章」。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞則指，疫情尚未見頂，不少市民「慳得就慳」，進一步重挫市道及打工仔生計，預料零售業情況或再惡化。她批評，疫情下港府鮮有支援僱員，拒推失業援助金，消費券至今亦只聞樓梯響，斥當局施政「唔貼近市民」，同時緩慢兼離地，拖慢經濟復甦速度。