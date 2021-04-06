《種族歧視條例》研修訂拖數年　猶如煲無米粥

平機會多年來都認同要就內地人被歧視的問題進行檢視，並就現行的《種族歧視條例》進行研究及檢討，提出建議以堵塞法律漏洞，卻一直「雷聲大、雨點小」，研究多年至今未有任何結論，猶如煲無米粥。

早在2016年，平機會曾就《歧視條例》進行檢討，當時不少市民建議就違法佔領中環等政見歧視，納入《歧視條例》的新增特徵，亦向政府建議新增一條條例，專門針對「居民身份」的歧視立法，但當時的法律框架屬意在《種族歧視條例》下處理，一度惹來非議，指會間接造成新移民與本地人屬不同種族的觀感，令建議不了了之。

及至2019年反修例風波，令歧視問題愈加嚴重，而相關修例工作仍是「十畫未有一撇」。直至今年2月中旬，平機會向立法會提交2020至2021年度的工作進度及重點報告，指出近年歧視內地訪港人士或內地新來港人士的情況更普遍，又指這煽動性言論及行動只會令社會衝突及分裂加劇，須予以制止。

其中又重提2016年提交的歧視條例檢討意見書中，已經探討過此議題，指經詳細研究《種族歧視條例》現時適用範圍及不足之處後，認為在《種族歧視條例》增設「居民身份」的保障特徵。由此可見，有關修例擾攘多年仍未有定案。

在月前的立法會政制事務委員會會議上，主席朱敏健仍指處理內地人歧視問題的報告書進入最後階段，大約開多一次會議就可以提交政策局。但事實上，有關修例一直「得個講字」，至今未有明確時間表。