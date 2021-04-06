灣仔酒吧違停業令　拘1負責人票控20客

灣仔警區反三合會行動組於復活節假期期間展開「五角」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。探員昨晚（5日）約11時巡查謝斐道324-338號一幢商業大廈，發現一間酒吧違反停業令仍然營業，一名姓曾(36歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被警方作出檢控。

此外，其餘16男4女(26至49歲)顧客，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），俱被警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。