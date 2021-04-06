血癌洋漢打錯科興　欲溝針效果未必好

一名55歲血癌外籍漢因錯誤走到九龍灣體育館社區疫苗接種中心，由注射復必泰疫苗變誤打科興疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，誤打疫苗屬個別事件，如果事主接種第一針科興疫苗後，想轉打復必泰疫苗的話，效果未必好，可能要接種兩劑復必泰疫苗才有足夠保護效果，建議接種者先諮詢醫生意見。

袁國勇表示，上述打錯針個案相信屬於個別事件，認為大部分疫苗中心很嚴謹，打針前亦問得十分清楚，整個香港的疫苗接種計劃很有質素，市民不用擔心，但部分員工需要再多加訓練，提高警覺性，令類似事件不會再發生。

他又指，科興疫苗對很多病毒的抗原有反應，但復必泰疫苗的免疫反應較有針對性，如事主打完第一針科興疫苗後，想轉打另一款疫苗的話，可能要另接種兩劑復必泰疫苗才有足夠保護效果，建議該男子先諮詢醫生意見，檢視血清抗體濃度再作決定，但強調這是個人決定，而非政策決定。

至於「溝針」方面，袁則指暫時科學數據不足，但專家預計不會有不正常反應出現。早前港大招募市民混合接種科興和復必泰疫苗，他表示正因為對「溝針」的免疫反應有多少不清楚，所以才需要研究。