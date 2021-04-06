東方日報A1：變種新冠壓境　恐要三針保命

變種病毒來勢洶洶，一旦流入社區後果不堪設想。本港至今累計多達173宗變種病毒輸入個案，過去兩星期，亦有多達四分之三屬輸入個案，但反智的港府在周五（9日）開始放寬部分低風險地區的檢疫限制，檢疫日數由21日降至14日，隨時形成防疫缺口。現時本港訂購的3款疫苗對抗變種病毒株成效存疑，港大微生物學系講座教授袁國勇明言，如果巴西變種病毒在社區出現，而疫苗效果不太好，市民或有機會要接種第3劑疫苗，變相打齊兩針都未必有用。另有專家指變種病毒個案比例正在急升，港府須檢視疫情嚴峻地區的來港措施，否則再堅固的防疫城牆亦會功虧一簣。

本地疫情近月有所放緩，但輸入個案仍勢兇，自上月22日起，本港輸入個案普遍多於本地個案，過去兩周出現109宗輸入個案，佔整體確診數字75%。其中菲律賓佔46宗，佔輸入個案42%，其次為巴基斯坦及印度，分別有19宗及18宗。防疫關鍵之時，港府卻放寬入境防疫措施。本周五起由澳洲、新西蘭或新加坡抵港的人士，檢疫日數降至14日，變種病毒株隨時有機可乘，透過低風險地區傳入。

近月輸入個案中不少帶有變種病毒株，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港累計出現173宗變種病毒株個案，當中71宗屬英國、20宗南非及5宗類似巴西的變種病毒株，餘下有65宗仍在分析，有12宗因病毒量不足而無法分類。

袁國勇昨在接種第二劑復必泰疫苗後透露，防疫措施始終會掛一漏萬，邊境防禦措施即使密不透風，間中都會滲入輸入個案。對於菲律賓輸入個案涉及變種病毒的比例上升，他認為菲律賓航班應否禁飛本港，要交由衞生防護中心考慮，而他作為微生物學專家，認為最重要是堵截源頭，對於禁飛措施會令很多市民請不到外傭，並非專家可考慮的因素。但他指出，如果巴西變種病毒在社區出現，而疫苗效果不太好，市民或有機會要接種第3劑疫苗。

對於早前復必泰疫苗包裝出現瑕疵，袁指瑪麗醫院和衞生署發現事件後，分別隨機檢查250劑相關疫苗，未有發現有細菌、真菌或內毒素污染，認為市民毋須擔心，又相信當局正考慮擴大接種疫苗群組，可能很快將打針年齡門檻降至16歲。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，變種病毒個案比例正在急升，擔心變種病毒流入社區的風險愈來愈高。他指出，即使防疫的城牆牢不可破，但不斷有太多人攻入，始終有機會在部分地方被突破，建議政府按菲律賓及印尼等地疫情，考慮暫停讓外傭入境，或施加額外條件，例如要求入境人士接種疫苗。

他又指，既然政府以「清零」為目標，外防輸入方面應該做到滴水不漏，否則其他防控措施的成效都會付諸東流。即使推出疫苗護照，都不能放寬檢測或檢疫安排，直至疫苗覆蓋率達至一定水平，又憂慮本港無妥善監察經常接觸到輸入個案的群組，包括機場、運輸交通工具，以及酒店員工等，認為應加強相關群組的檢測工作，以7日一檢為準，做好這類第二防線人員的檢測。

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